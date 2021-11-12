Голикова заявила, что законопроект о QR-кодах не затронет детей и подростков

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Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что законопроект о QR-кодах не будет распространяться на несовершеннолетних граждан России.
Голикова заявила, что законопроект о QR-кодах не затронет детей и подростков
  • РИА Новости

«Закон никоим образом не затрагивает детей и подростков. Вы знаете, что в России пока не принято решение о вакцинации детского населения, вакцинация начинается с 18 лет. И поэтому все регулирование, которое здесь отражено, направлено на граждан старше 18 лет», — заявила она на брифинге в Доме правительства.

Ранее стало известно, что кабмин направил в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта.

Уточняется, что законопроект устанавливает переходный период при введении системы QR-кодов до 1 февраля.

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