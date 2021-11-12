В кабмине разъяснили планируемые правила допуска по QR-кодам в России

Граждане смогут посещать массовые мероприятия, учреждения культуры, заведения общепита, предъявив QR-код, документ о перенесённом COVID-19 или медотвод от вакцинации.

Об этом сообщает пресс-служба правительства со ссылкой на внесённый в Госдуму первый законопроект «О внесении изменений в федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

«Граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением: либо QR-кода о прививке; либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом; либо медицинского отвода от вакцинации», — говорится в тексте заявления.

Во внесённых правительством в Госдуму законопроектах отмечается, что нормы по QR-кодам будут действовать до 1 июня 2022 года.

Ранее стало известно, что кабмин направил в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта.

Согласно данным на 12 ноября, за сутки в стране зарегистрировано 40 123 случая инфицирования коронавирусом. С начала эпидемии в России подтвердили 8 992 595 случаев COVID-19.