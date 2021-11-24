В Госдуме допустили возможность рассмотрения законопроектов о QR-кодах в декабре

Госдума может рассмотреть законопроекты о введении системы QR-кодов в России в первом чтении на пленарном заседании в декабре, если документ будет включён в повестку.

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на первого зампреда комитета Госдумы по охране здоровья Федота Тумусова.

Он рассказал, что в предварительном плане законопроектной работы нижней палаты парламента на декабрь этого вопроса нет.

«Но это не говорит о том, что этот вопрос обязательно не рассмотрят в декабре», — сказал Тумусов.

Парламентарий также заявил, что «возможно, эти проекты рассмотрят в декабре», если они будут внесены в план работы Госдумы на этот месяц.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что законопроект о системе QR-кодов будет направлен до 14 декабря в регионы, а также в Общественную палату, Совфед и Счётную палату для обсуждения.

В Совете Федерации заявили, что определят свою позицию по законопроекту о QR-кодах с учётом мнения регионов.