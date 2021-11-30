Комитет Совфеда поддержал концепцию законопроекта о системе QR-кодов

Комитет Совета Федерации по образованию и науке поддержал концепцию законопроекта об обязательном использовании QR-кодов в общественных местах.

«Реализация (закона о QR-кодах. — RT) направлена на сбережение здоровья граждан», — заявил член комитета СФ Пётр Тултаев, его слова приводит РИА Новости.

Он подчеркнул, что законопроект «носит срочный характер» в связи с распространением коронавирусной инфекции в России.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что законопроект о системе QR-кодов будет направлен до 14 декабря в регионы, а также в Общественную палату, Совфед и Счётную палату для обсуждения.

24 ноября комитет Государственной думы по обороне поддержал концепцию законопроекта о QR-кодах и рекомендовал нижней палате парламента принять его в первом чтении.