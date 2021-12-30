В Совфеде прокомментировали законопроект о QR-кодах

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас рассказал о возможных поправках в закон о QR-кодах.

«Необходимость применения процедур, указанных в законопроекте, должны объяснить ведомства, которые этим профессионально занимаются, — Минздрав, Роспотребнадзор. Опираясь на их точку зрения, правительство разработало и внесло законопроект», — заявил он в беседе с «Парламентской газетой».

По его словам, у депутатов есть вопросы, также поступают замечания из регионов — они понятны и должны быть разрешены.

«Всё, что касается переболевших и имеющих антитела. Вопрос в отношении персональных данных военнослужащих и другие. Уверен, ко второму чтению будет много поправок», — отметил Клишас.

Как добавил сенатор, главное, чтобы все голоса были услышаны.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала тщательно доработать проект о QR-кодах в общественных местах.