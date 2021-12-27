Матвиенко призвала тщательно доработать проект о QR-кодах в общественных местах

Проект о QR-кодах в общественных местах должен быть тщательно доработан, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Мы, конечно, должны тщательнейшим образом подойти к анализу тех поправок, которые поступят, учесть мнение граждан, не торопиться, принять закон, который будет понятен людям, реализуемый, и даст новые инструменты и возможности для борьбы с ковидом... Мы должны тщательно его проработать, и такая работа уже ведётся. Она будет продолжена в январе», — заявила Матвиенко в ходе пресс-конференции, трансляцию которой вёл канал «Россия 24».

По её словам, обсуждение этого законопроекта должно проходить максимально открыто.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости доработки законопроекта о QR-кодах в общественных местах в существующей редакции.

Он также отметил, что проекты законов о QR-кодах в общественных местах, а также на некоторых видах транспорта носят рамочный характер и перед принятием должны быть тщательно проработаны.

По его словам, необходимо учитывать все нюансы и жизненные ситуации.

Позднее Госдума создала рабочую группу по доработке проекта о QR-кодах в общественных местах.