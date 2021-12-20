Госдума создала рабочую группу по доработке проекта о QR-кодах в общественных местах

Госдума создала рабочую группу по доработке законопроекта об электронных сертификатах вакцинации для посещения общественных мест.

«По предложению председателя Госдумы Вячеслава Володина Совет Государственной думы принял решение о создании рабочей группы по реализации поручения президента Российской Федерации по доработке законопроекта об электронных сертификатах вакцинации для посещения общественных мест», — цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы.

В состав рабочей группы предложено включить первого вице-спикера Госдумы Александра Жукова, вице-спикеров Госдумы Петра Толстого, Владислава Даванкова, Анну Кузнецову, Дмитрия Хубезова, Василия Пискарёва, а также представителей фракций.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости доработки законопроекта о QR-кодах в общественных местах в существующей редакции.

Он также отметил, что проекты законов о QR-кодах в общественных местах, а также на некоторых видах транспорта носят рамочный характер и перед принятием должны быть тщательно проработаны.

По его словам, необходимо учитывать все нюансы и жизненные ситуации.

16 декабря Госдума приняла в первом чтении законопроект о QR-кодах в общественных местах.