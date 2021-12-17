Путин заявил о необходимости доработки проекта о QR-кодах в общественных местах

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Президент России Владимир Путин заявил о необходимости доработки законопроекта о QR-кодах в общественных местах в существующей редакции.
Путин заявил о необходимости доработки проекта о QR-кодах в общественных местах
  • РИА Новости

«Конечно, этот законопроект в существующей редакции требует доработки», — сказал он на заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей.

По его словам, необходимо учитывать все нюансы и жизненные ситуации.

«В этой связи прошу правительство совместно с Госдумой и Совфедом, объединениями работодателей, предпринимателями, гражданским обществом доработать закон о применении сертификатов вакцинированного в общественных местах», — отметил российский лидер.

Он добавил, что система QR-кодов должна работать для защиты здоровья граждан, а не создавать для них лишние трудности.

«Закон должен быть чётким, ясным, понятным», — сказал Путин.

16 декабря Госдума приняла в первом чтении законопроект о QR-кодах в общественных местах.

Далее документ был повторно направлен для обсуждения в регионы, Совет Федерации и правительство России.

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