Проект о QR-кодах в общественных местах повторно направили для обсуждения в регионы

Законопроект о QR-кодах в общественных местах повторно направлен для обсуждения в регионы, Совет Федерации и правительство России. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Законопроект повторно направили на месяц для обсуждения в регионы», — написал Володин в Telegram.

Он подчеркнул, что «необходимо сделать всё для защиты граждан от распространения коронавируса при обязательном соблюдении их прав».

Володин также привёл слова президента России Владимира Путина о необходимости «действовать очень аккуратно, взвешенно, не создавать дополнительных проблем для людей» и не допускать «опрометчивых решений».

16 декабря Госдума приняла в первом чтении законопроект о QR-кодах в общественных местах.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что проекты законов о QR-кодах в общественных местах, а также на некоторых видах транспорта носят рамочный характер и перед принятием должны быть тщательно проработаны.