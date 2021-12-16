Проект о QR-кодах в общественных местах повторно направили для обсуждения в регионы

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Законопроект о QR-кодах в общественных местах повторно направлен для обсуждения в регионы, Совет Федерации и правительство России. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Проект о QR-кодах в общественных местах повторно направили для обсуждения в регионы
  • РИА Новости

«Законопроект повторно направили на месяц для обсуждения в регионы», — написал Володин в Telegram.

Он подчеркнул, что «необходимо сделать всё для защиты граждан от распространения коронавируса при обязательном соблюдении их прав».

Володин также привёл слова президента России Владимира Путина о необходимости «действовать очень аккуратно, взвешенно, не создавать дополнительных проблем для людей» и не допускать «опрометчивых решений». 

16 декабря Госдума приняла в первом чтении законопроект о QR-кодах в общественных местах.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что проекты законов о QR-кодах в общественных местах, а также на некоторых видах транспорта носят рамочный характер и перед принятием должны быть тщательно проработаны.

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