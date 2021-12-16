Проект о QR-кодах в общественных местах повторно направили для обсуждения в регионы
- РИА Новости
«Законопроект повторно направили на месяц для обсуждения в регионы», — написал Володин в Telegram.
Он подчеркнул, что «необходимо сделать всё для защиты граждан от распространения коронавируса при обязательном соблюдении их прав».
Володин также привёл слова президента России Владимира Путина о необходимости «действовать очень аккуратно, взвешенно, не создавать дополнительных проблем для людей» и не допускать «опрометчивых решений».
16 декабря Госдума приняла в первом чтении законопроект о QR-кодах в общественных местах.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что проекты законов о QR-кодах в общественных местах, а также на некоторых видах транспорта носят рамочный характер и перед принятием должны быть тщательно проработаны.