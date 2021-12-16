Законопроект о QR-кодах в общественных местах принят Госдумой в первом чтении

Госдума приняла в первом чтении законопроект о QR-кодах в общественных местах.

Как пишет РИА Новости, в пленарном заседании приняли участие вице-премьер России Татьяна Голикова, министр здравоохранения Михаил Мурашко и глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Согласно документу, граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации.

Ранее комитет Государственной думы России по безопасности и противодействию коррупции одобрил к первому чтению данный законопроект.

Вице-премьер России Татьяна Голикова, в свою очередь, напомнила, что законопроект о QR-кодах не касается детей, а ПЦР-тестирования несовершеннолетних никто не требует.

9 декабря президент России Владимир Путин заявил, что проекты законов о QR-кодах в общественных местах, а также на некоторых видах транспорта носят рамочный характер и перед принятием должны быть тщательно проработаны.