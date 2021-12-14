Комитет Госдумы одобрил к первому чтению законопроект о QR-кодах в общественных местах

Комитет Государственной думы России по безопасности и противодействию коррупции одобрил к первому чтению законопроект о введении QR-кодов в общественных местах.

Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что в рассмотрении документа также принимали участие представители комитетов по охране здоровья, обороне, промышленности и торговле, а также представители медицинского сообщества и ряд членов правительства России.

Проект в первом чтении должны рассмотреть на пленарном заседании Госдумы 16 декабря.

Ранее сообщалось, что 16 декабря Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект о введении QR-кодов в общественных местах.

Также вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что российское правительство подготовило план оперативного противодействия распространению штамма коронавируса «омикрон».

Врач-инфекционист доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с Nation News напомнил о важности соблюдения мер профилактики на фоне выявления случаев «омикрона».