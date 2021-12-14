Комитет Госдумы одобрил к первому чтению законопроект о QR-кодах в общественных местах
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Об этом сообщает РИА Новости.
Уточняется, что в рассмотрении документа также принимали участие представители комитетов по охране здоровья, обороне, промышленности и торговле, а также представители медицинского сообщества и ряд членов правительства России.
Проект в первом чтении должны рассмотреть на пленарном заседании Госдумы 16 декабря.
Ранее сообщалось, что 16 декабря Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект о введении QR-кодов в общественных местах.
Также вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что российское правительство подготовило план оперативного противодействия распространению штамма коронавируса «омикрон».
Врач-инфекционист доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с Nation News напомнил о важности соблюдения мер профилактики на фоне выявления случаев «омикрона».