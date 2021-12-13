Правительство России подготовило план противодействия омикрон-штамму

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Российское правительство подготовило план оперативного противодействия распространению штамма коронавируса «омикрон». Об этом рассказала вице-премьер России Татьяна Голикова.
Правительство России подготовило план противодействия омикрон-штамму
  • РИА Новости

Об этом Голикова сказала на заседании фракции «Новые люди», в ходе которого обсуждались законопроекты о QR-кодах.

«Сейчас по поручению президента страны мы разработали дополнительный план реагирования в случае распространения «омикрона», — цитирует вице-премьера ТАСС.

По её словам, направлен соответствующий доклад.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что необходимо подготовиться к любому сценарию развития ситуации в связи с распространением омикрон-штамма.

Врач-инфекционист доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с Nation News  напомнил о важности соблюдения мер профилактики на фоне выявления случаев «омикрона».

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