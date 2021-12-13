Госдума рассмотрит в первом чтении проект о QR-кодах в общественных местах 16 декабря
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- РИА Новости
Об этом, как пишет РИА Новости, заявил первый вице-спикер палаты Александр Жуков.
«В четверг в первом чтении будет рассмотрен законопроект о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, или о санитарных пропусках», — сказал он по итогам Совета Думы.
Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что российское правительство подготовило план оперативного противодействия распространению штамма коронавируса «омикрон».
Врач-инфекционист доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с Nation News напомнил о важности соблюдения мер профилактики на фоне выявления случаев «омикрона».