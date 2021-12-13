Госдума рассмотрит в первом чтении проект о QR-кодах в общественных местах 16 декабря

Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект о введении QR-кодов в общественных местах 16 декабря.

Об этом, как пишет РИА Новости, заявил первый вице-спикер палаты Александр Жуков.

«В четверг в первом чтении будет рассмотрен законопроект о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, или о санитарных пропусках», — сказал он по итогам Совета Думы.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что российское правительство подготовило план оперативного противодействия распространению штамма коронавируса «омикрон».

Врач-инфекционист доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с Nation News напомнил о важности соблюдения мер профилактики на фоне выявления случаев «омикрона».