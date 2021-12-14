Комитет Госдумы по здравоохранению одобрил проект о QR-кодах в общественных местах

Комитет Госдумы по здравоохранению рекомендовал нижней палате парламента поддержать законопроект о введении QR-кодов в общественных местах.

«Наше заключение — поддержать и рекомендовать принять в первом чтении», — цитирует Интерфакс главу комитета Дмитрия Хубезова.

Ранее сообщалось, что 16 декабря Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект о введении QR-кодов в общественных местах.

Также вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что российское правительство подготовило план оперативного противодействия распространению штамма коронавируса «омикрон».

Врач-инфекционист доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с Nation News напомнил о важности соблюдения мер профилактики на фоне выявления случаев «омикрона».