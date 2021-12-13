Вице-премьер России Татьяна Голикова напомнила, что законопроект о QR-кодах не касается детей, а ПЦР-тестирования несовершеннолетних никто не требует.

«Мы не требуем от детей исследование на ПЦР», — цитирует её РИА Новости.

По словам Голиковой, законопроект о QR-кодах «вообще детей вывел из категории тех, кто регулируется данным законопроектом».

Она добавила, что в настоящее время прививка от коронавируса для детей является исключительно добровольной.

Ранее секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что рассмотрение законопроекта о QR-кодах на транспорте отложено на неопределённый срок.

Руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Васильев отметил, что законопроект о введении QR-кодов на транспорте будет дорабатываться.

Как сообщил первый вице-спикер палаты Александр Жуков, Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект о введении QR-кодов в общественных местах 16 декабря.

9 декабря президент России Владимир Путин заявил, что проекты законов о QR-кодах в общественных местах, а также на некоторых видах транспорта носят рамочный характер и перед принятием должны быть тщательно проработаны.

В ноябре правительство внесло на рассмотрение Госдумы два законопроекта, которые предполагают введение QR-кодов для получения доступа в ряд общественных мест и на определённые виды транспорта.

В кабмине эти меры назвали экстренными и обусловленными сложной ситуацией с заболеваемостью коронавирусной инфекцией.