Турчак заявил, что законопроект о QR-кодах на транспорте отложен на неопределённый срок

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Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что рассмотрение законопроекта о QR-кодах на транспорте отложено на неопределённый срок.
Турчак заявил, что законопроект о QR-кодах на транспорте отложен на неопределённый срок
  • AP

«Принятие законопроекта о внесении изменений в транспортное законодательство, предполагающего предъявление сертификата с QR-кодом при покупке авиа- и железнодорожного билета, отложено на неопределённый срок», — приводятся слова Турчака на сайте «Единой России».

Ранее спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин отметил, что Совет Госдумы снял с рассмотрения законопроект о введении системы QR-кодов на транспорте.

Руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Васильев отметил, что законопроект о введении QR-кодов на транспорте будет дорабатываться

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