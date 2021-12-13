Володин сообщил о снятии с рассмотрения Госдумы законопроекта о QR-кодах на транспорте

Совет Госдумы снял с рассмотрения законопроект о введении системы QR-кодов на транспорте. Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«Сегодня на заседании совета Думы комитет по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры предложил снять с рассмотрения законопроект… о внесении изменений в Воздушный кодекс и в Устав железнодорожного транспорта», — написал он в Telegram.

По его словам, парламентарии единогласно поддержали это предложение.

Ранее руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Васильев отметил, что законопроект о введении QR-кодов на транспорте будет дорабатываться.

9 декабря президент России Владимир Путин заявил, что проекты законов о QR-кодах в общественных местах, а также на некоторых видах транспорта носят рамочный характер и перед принятием должны быть тщательно проработаны.

В ноябре правительство внесло на рассмотрение Госдумы два законопроекта, которые предполагают введение QR-кодов для получения доступа к ряду общественных мест и видов транспорта. В кабмине эти меры назвали экстренными и обусловленными сложной ситуацией с заболеваемостью коронавирусом.