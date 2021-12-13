Глава фракции ЕР Васильев заявил, что проект о QR-кодах на транспорте будет дорабатываться
- AP
«Проект по транспорту будет сейчас дорабатываться», — приводит слова Васильева РИА Новости.
Об этом он сказал по итогам заседания фракции ЕР с вице-премьером Татьяной Голиковой, министром здравоохранения Михаилом Мурашко, а также с руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что проекты законов о QR-кодах в общественных местах, а также на некоторых видах транспорта носят рамочный характер и перед принятием должны быть тщательно проработаны.