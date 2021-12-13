Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал решение о выдаче QR-кодов привитым иностранными вакцинами после сдачи теста на антитела.

«Это совершенно не означает, что такие же аналогичные решения будут приниматься в западных странах, работы по взаимному признанию актов вакцинации продолжаются, и мы надеемся, что со временем будет положительный результат», — отметил Песков.

При этом он подчеркнул, что печь идёт о признании факта наличия антител.

«Причём вы видите, что здесь наш координационный совет, штаб правительства, говоря простым языком, в данном случае они фиксируют наличие антител», — сказал Песков.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала о ситуации с россиянами, привитыми иностранными вакцинами от коронавирусной инфекции COVID-19.

В конце ноября замглавы МИД России Евгений Иванов отметил, что в Москве надеются на позитивный результат в переговорах о взаимном признании сертификатов о вакцинации с другими странами, переговоры идут постоянно.