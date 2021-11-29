В МИД России рассказали о ходе переговоров о признании сертификатов о вакцинации

В Москве надеются на позитивный результат в переговорах о взаимном признании сертификатов о вакцинации с другими странами, переговоры идут постоянно. Об этом заявил замглавы МИД России Евгений Иванов.

«Идут эти переговоры постоянно, там головное ведомство — Минздрав России, это по линии Министерств здравоохранения идут переговоры», — цитирует его РИА Новости.

По словам Иванова, российский МИД оказывает всю необходимую помощь.

Замминистра выразил надежду на то, что стороны «в конце концов придут к взаимному признанию».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «очень позитивными» контакты с Евросоюзом по поводу взаимного признания сертификатов о вакцинации от коронавируса.

Российский постпред при ЕС Владимир Чижов заявил, что Россия и Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) могут в ближайшее время достичь общего понимания по вопросу о взаимном признании сертификатов о вакцинации.