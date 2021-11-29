В МИД России рассказали о ходе переговоров о признании сертификатов о вакцинации
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- РИА Новости
«Идут эти переговоры постоянно, там головное ведомство — Минздрав России, это по линии Министерств здравоохранения идут переговоры», — цитирует его РИА Новости.
По словам Иванова, российский МИД оказывает всю необходимую помощь.
Замминистра выразил надежду на то, что стороны «в конце концов придут к взаимному признанию».
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «очень позитивными» контакты с Евросоюзом по поводу взаимного признания сертификатов о вакцинации от коронавируса.
Российский постпред при ЕС Владимир Чижов заявил, что Россия и Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) могут в ближайшее время достичь общего понимания по вопросу о взаимном признании сертификатов о вакцинации.