Песков рассказал о ходе переговоров с ЕС по вопросу признания сертификатов о вакцинации

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «очень позитивными» контакты с Евросоюзом по взаимному признанию сертификатов о вакцинации от коронавирусной инфекции.
Песков рассказал о ходе переговоров с ЕС по вопросу признания сертификатов о вакцинации
  • © Павел Бедняков
  • РИА Новости

«Были очень позитивные контакты, сейчас, скажем так, идёт анализ «домашних заданий», — цитирует ТАСС Пескова.

Он выразил надежду, что в течение нескольких месяцев получится добиться взаимного признания COVID-сертификатов.

Ранее российский постпред при ЕС Владимир Чижов заявил, что Россия и Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) могут в ближайшее время достичь общего понимания по вопросу о взаимном признании сертификатов о вакцинации.

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