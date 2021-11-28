Песков рассказал о ходе переговоров с ЕС по вопросу признания сертификатов о вакцинации
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- РИА Новости
«Были очень позитивные контакты, сейчас, скажем так, идёт анализ «домашних заданий», — цитирует ТАСС Пескова.
Он выразил надежду, что в течение нескольких месяцев получится добиться взаимного признания COVID-сертификатов.
Ранее российский постпред при ЕС Владимир Чижов заявил, что Россия и Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) могут в ближайшее время достичь общего понимания по вопросу о взаимном признании сертификатов о вакцинации.