Чижов: Россия и ЕМА могут скоро достичь понимания по признанию сертификатов о вакцинации

Россия и Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) могут в ближайшее время достичь общего понимания по вопросу о взаимном признании сертификатов о вакцинации. Об этом заявил российский постпред при ЕС Владимир Чижов

По словам дипломата, в этом вопросе у сторон есть обоюдная заинтересованность.

«Для этого надо иметь чёткие договорённости по формату, по порядку выдачи, по порядку получения этих сертификатов и совместимости тех баз данных, на основе которых они выдаются, — цитирует ТАСС Чижова.

Он подчеркнул, что в ближайшее время Россия и EMA могут «выйти на общее понимание».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о переговорах России с ЕС о взаимном признании сертификатов о вакцинации от коронавирусной инфекции.

13 октября Еврокомиссия и Россия провели техническое совещание для уточнения процедуры взаимного признания сертификатов о вакцинации от коронавируса.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в ЕС предвзято относятся к признанию российских вакцин от COVID-19.