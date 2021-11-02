Чижов: Россия и ЕМА могут скоро достичь понимания по признанию сертификатов о вакцинации

Короткая ссылка
Россия и Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) могут в ближайшее время достичь общего понимания по вопросу о взаимном признании сертификатов о вакцинации. Об этом заявил российский постпред при ЕС Владимир Чижов
Чижов: Россия и ЕМА могут скоро достичь понимания по признанию сертификатов о вакцинации
  • © Евгений Одиноков
  • РИА Новости

По словам дипломата, в этом вопросе у сторон есть обоюдная заинтересованность.

«Для этого надо иметь чёткие договорённости по формату, по порядку выдачи, по порядку получения этих сертификатов и совместимости тех баз данных, на основе которых они выдаются, — цитирует ТАСС Чижова.

Он подчеркнул, что в ближайшее время Россия и EMA могут «выйти на общее понимание».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о переговорах России с ЕС о взаимном признании сертификатов о вакцинации от коронавирусной инфекции.

13 октября Еврокомиссия и Россия провели техническое совещание для уточнения процедуры взаимного признания сертификатов о вакцинации от коронавируса.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в ЕС предвзято относятся к признанию российских вакцин от COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить