Чижов: Россия и ЕМА могут скоро достичь понимания по признанию сертификатов о вакцинации
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- РИА Новости
По словам дипломата, в этом вопросе у сторон есть обоюдная заинтересованность.
«Для этого надо иметь чёткие договорённости по формату, по порядку выдачи, по порядку получения этих сертификатов и совместимости тех баз данных, на основе которых они выдаются, — цитирует ТАСС Чижова.
Он подчеркнул, что в ближайшее время Россия и EMA могут «выйти на общее понимание».
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о переговорах России с ЕС о взаимном признании сертификатов о вакцинации от коронавирусной инфекции.
13 октября Еврокомиссия и Россия провели техническое совещание для уточнения процедуры взаимного признания сертификатов о вакцинации от коронавируса.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в ЕС предвзято относятся к признанию российских вакцин от COVID-19.