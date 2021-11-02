Песков рассказал о переговорах с ЕС о взаимном признании сертификатов о вакцинации

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о переговорах России с ЕС о взаимном признании сертификатов о вакцинации от коронавирусной инфекции.
Песков рассказал о переговорах с ЕС о взаимном признании сертификатов о вакцинации
  • © Евгений Одиноков
  • РИА Новости

Песков отметил, что переговоры продвигаются в весьма позитивном ключе. 

В Кремле заявили, что рассчитывают уже в обозримой перспективе «выйти на положительные результаты по взаимному признанию сертификатов о вакцинации».

«Это необходимо для граждан как стран ЕС, так и Российской Федерации. Мы должны обеспечить людям свободу передвижения даже в условиях пандемии», — подчеркнул он.

В октябре Еврокомиссия и российская сторона провели техническое совещание для уточнения процедуры взаимного признания сертификатов о вакцинации от коронавируса.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в ЕС предвзято относятся к признанию российских вакцин от COVID-19.

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