Вице-премьер Голикова заявила, что правительство внесёт поправки к проекту о QR-кодах

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что правительство внесёт поправки к законопроекту о QR-кодах.

Об этом сообщает РИА Новости.

По её словам, в пятницу, 14 января, в документ внесут поправки, по которым граждане, у которых нет QR-кода, смогут посещать общественные места по результату ПЦР-теста и после 1 февраля, а также о том, что Минздрав сможет устанавливать сроки действия сертификата для имеющих медицинский отвод от прививки.

В документ внесут поправку о том, что военные и приравненные к ним категории населения получат сертификаты с соблюдением требований защиты данных.

Ранее правительство России решило отложить рассмотрение законопроекта о QR-кодах во втором чтении.

30 ноября комитет Совета Федерации по образованию и науке поддержал концепцию законопроекта об обязательном использовании QR-кодов в общественных местах.