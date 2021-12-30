«Миллионы для антиваксеров»: кто управляет противниками QR-кодов и зарабатывает на них

Митинги против введения документа о вакцинации и QR-кодов в конце 2021 года практически ежедневно проходили в различных городах России. Пока они малочисленны, и основное недовольство законопроектом об обязательном использовании QR-кодов, который ещё не принят Госдумой, высказывается в социальных сетях. В большинстве случаев возмущение вызвано недостатком информации, отмечают эксперты. Однако на беспокойстве людей, подталкивая их к протестам, одни пытаются заработать деньги, другие — политические очки.

26 декабря 2021 года в Екатеринбурге состоялась акция против введения QR-кодов. Около 100 человек развернули транспаранты с требованиями отказаться от введения электронных медицинских документов о вакцинации. Эта акция в столице Урала не первая — противники QR-кодов собираются здесь раз в неделю. Как правило, по воскресеньям. Правда, четвёртый по счёту митинг 26 декабря в Екатеринбурге показал, что явка падает — на предыдущие акции, по неподтверждённым данным, собирались до 300 человек.

При этом на акции против введения QR-кодов в разных городах страны стали выходить с плакатами политического толка. Например, 24 октября в Ижевске одна из протестующих держала транспарант с текстом «Я не доверяю власти. Хватит нам врать» и хештегом «НеДоверяюВыборам». Пандемия, вакцинация или QR-коды на плакате вовсе не упоминались.

Участники митинга у культурно-развлекательного комплекса «Уралец» в Екатеринбурге. Они выступают против введения QR-кодов и требуют отменить введённые ограничительные меры. Место: Екатеринбург, Россия Дата события: 28.11.2021

РИА Новости

© Павел Лисицын

В Первоуральске акция против вакцинации и вовсе превратилась в митинг против повышения цен на услуги ЖКХ — народный гнев выплеснулся на местных депутатов и губернатора.

В том же Екатеринбурге, где проходят наиболее масштабные протесты, организаторы митингов уже не скрывают, что выходят на улицы не только против введения медицинских документов о вакцинации, но и против власти в целом. И делают это открыто. Перед акцией 26 декабря активист так называемой Народной общественной палаты Александр Лекомцев сравнил своих соратников с декабристами и заявил, что они так же боролись с гнётом действующей власти.

РИА Новости

© Павел Лисицын

Оппозиция на разогреве

Противников введения QR-кодов можно условно разделить на несколько групп, рассказал в беседе с RT политолог, доцент РАНХиГС Сергей Карнаухов. Первая, наиболее многочисленная, состоит из людей, которые по каким-то причинам искренне не хотят принятия этого закона. К этой группе эксперт относит консервативно настроенных граждан, которые верят в конспирологические версии причин введения документов о вакцинации. Также сюда включают религиозных людей, которые противятся любым формам цифровизации, видя в этом едва ли не пришествие Антихриста.

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Но любая волна недовольства среди населения страны становится поводом для так называемой несистемной либеральной оппозиции напомнить о себе. Они и составляют вторую группу протестующих.

Бывшие активисты и волонтёры из штабов Навального* неоднократно были замечены на митингах против QR-кодов. По мнению Карнаухова, именно эти люди пытаются политизировать и сменить основную повестку протестов.

«Мы можем наблюдать, что повестка радикализируется. Из безобидных протестов против ПЦР-тестов для детей она превращается в протест против Путина, правительства, парламента. Более того, появляются сайты наподобие «Миротворца», на которых публикуются персональные данные депутатов, которые выступают за различные антиковидные меры», — рассказал политолог.

РИА Новости

© Павел Лисицын

Протестом против введения QR-кодов могут заинтересоваться отдельные представители оппозиции, чтобы использовать недовольство населения в своих корыстных и политических целях, отмечает, в свою очередь, политолог, руководитель группы компаний «НИИ Социологии» Мария Филь.

Часто люди против введения электронных документов о вакцинации, потому что нет понимания, что это такое, поясняет эксперт. Многие ищут ответы на свои вопросы в интернете, где много фейков и негативных публикаций, не соответствующих действительности.

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От протеста — к насилию

Но далеко не все противники введения QR-кодов ограничиваются пикетами или антиправительственными транспарантами. Некоторые готовы на более радикальные акции.

Так, 19 ноября в Волгограде группа женщин ворвалась в кабинет главного санитарного врача области Ольги Зубаревой и стала требовать у последней предъявить её QR-код. Работа учреждения была парализована до тех пор, пока вторгшиеся не покинули здание Роспотребнадзора. Свою акцию женщины снимали на видео, которое впоследствии стало одним из доказательств против них в суде.

Активистку и организатора «похода» в Роспотребнадзор жительницу Волгограда Оксану Саянову в итоге оштрафовали на 5 тыс. рублей.

В городе Бийске Алтайского края люди массово отказываются предъявлять QR-коды при посещении торговых центров. На данный момент известны два случая избиения сотрудников-контролёров.

РИА Новости

© Павел Лисицын

Протестные дивиденды

Протестные сходы, а также одиночные пикеты регулярно проходят в самых разных городах России. Официальной статистики о таких митингах пока нет, но о массовости и популярности несанкционированных акций против введения QR-кодов можно судить по данным, опубликованным в Telegram-канале антрополога Александры Архиповой.

Если верить этой таблице, с 1 января по 14 декабря 2021 года в российских городах состоялось 269 акций протеста против введения медицинских документов о вакцинации. Пик пришёлся на ноябрь — 193 мероприятия. В декабре деятельность антиваксеров пошла на спад — всего 38 акций за две недели.

Но основной протест зреет и развивается именно в интернете. Отдельные группы в социальных сетях с антиваксерской повесткой имеют сотни тысяч подписчиков. У них появились свои лидеры мнений, которые информируют своих читателей, а также не забывают собирать с них добровольные пожертвования. По информации политолога Карнаухова, отдельные самые известные противники закона о QR-кодах уже сейчас зарабатывают на доверии своих подписчиков.

«Их подсадили на необходимость постоянных пожертвований, и мы видим, что лидеры протестных движений постоянно задействуют свой ресурс для пополнения своих банковских карточек. Суммы пожертвований сначала были до 1 млн рублей, сейчас уже больше 10 млн рублей на одного лидера антиваксеров», — говорит политолог.

Так, к примеру, не стесняется собирать деньги со своих подписчиков автор Telegram-канала «Оставьте нас в покое» Александра Машкова-Благих. Она неоднократно публиковала реквизиты банковских карт в своих соцсетях.

Информационный пробел

В России пока нет портрета среднестатистического противника QR-кодов или вакцинации, но, например, в Германии такая работа была проведена.

Также по теме Госдума создала рабочую группу по доработке проекта о QR-кодах в общественных местах Госдума создала рабочую группу по доработке законопроекта об электронных сертификатах вакцинации для посещения общественных мест.

«В Германии проводились социологические исследования. Выяснилось, что наибольшими противниками вакцинации являются люди с наиболее низким уровнем образования и наиболее низким уровнем дохода», — рассказала RT политолог Мария Филь.

Результаты этого исследования были частично опубликованы на сайте Deutsche Welle. Согласно полученным цифрам, средний возраст немецких антипрививочников составил 48 лет. Женщин чуть больше, чем мужчин, примерно 60 на 40%. При этом 83% противников вакцинации проживают на землях бывшей Западной Германии, а оставшиеся 17% живут на территории бывшей ГДР.

Исследование также выявило, что только 12% антипрививочников в Германии имеют высшее образование.

В России на данный момент есть пример, косвенно подтверждающий результаты немецкого исследования.

«В Москве ввели QR-коды для посещения общественных мест, театров и музеев. И мы видим, что люди спокойно продолжают их посещать, новый порядок не нарушил работу учреждений культуры. Надо отметить, что в театры и музеи ходит наиболее образованный контингент», — говорит политолог Мария Филь.

Чтобы успокоить общество, необходимо полностью довести до граждан информацию, связанную с получением, использованием, а также возможностями QR-кодов, заключила политолог.

* Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.