В Свердловской области до 15 января отменили QR-коды в общепите и фитнес-клубах
- Legion-Media
«С завтрашнего дня и до 15 января вход в кафе и рестораны, в фитнес-центры, все отдельно стоящие магазины, а также в салоны красоты, бани и сауны, прачечные и химчистки, детские игровые комнаты будет свободным», — написал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в Instagram.
Ранее в области до 20 января отменили QR-коды для входа в торговые центры. Кафе и ресторанам до 20 января разрешено работать в ночное время, но обязательно с QR-кодом.
Ранее в Севастополе смягчили связанные с QR-кодами ограничительные меры.
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что проект о QR-кодах в общественных местах должен быть тщательно доработан.