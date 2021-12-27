В Свердловской области до 15 января отменили QR-коды в общепите и фитнес-клубах

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В Свердловской области отменили QR-коды для входа в заведения общественного питания, фитнес-центры, салоны красоты и сауны до 15 января.
В Свердловской области до 15 января отменили QR-коды в общепите и фитнес-клубах
  • Legion-Media

«С завтрашнего дня и до 15 января вход в кафе и рестораны, в фитнес-центры, все отдельно стоящие магазины, а также в салоны красоты, бани и сауны, прачечные и химчистки, детские игровые комнаты будет свободным», — написал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в Instagram.

Ранее в области до 20 января отменили QR-коды для входа в торговые центры. Кафе и ресторанам до 20 января разрешено работать в ночное время, но обязательно с QR-кодом.

Ранее в Севастополе смягчили связанные с QR-кодами ограничительные меры.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что проект о QR-кодах в общественных местах должен быть тщательно доработан.

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