В Севастополе смягчили связанные с QR-кодами ограничительные меры
- Legion-Media
Об этом сообщает «Новый Севастополь».
«В частности, отказ от предъявления медицинских документов о вакцинации или перенесённом заболевании при посещении наших театров, кинотеатров, объектов общественного питания и сферы предоставления услуг», — заявил губернатор.
Ослабление антикоронавирусных мер вступает в силу с 28 декабря.
Вместе с тем Развожаев акцентировал внимание на том, что масочный режим продолжает действовать в закрытых общественных местах и транспорте.
Ранее сообщалось, что в Севастополе уровень коллективного иммунитета к коронавирусу превысил 90%.