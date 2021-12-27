В Севастополе смягчили связанные с QR-кодами ограничительные меры

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Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что местный оперативный штаб принял решение о смягчении ограничительных мер из-за распространения коронавируса. В частности, будет частично отменена система QR-кодов.
В Севастополе смягчили связанные с QR-кодами ограничительные меры
  • Legion-Media

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

«В частности, отказ от предъявления медицинских документов о вакцинации или перенесённом заболевании при посещении наших театров, кинотеатров, объектов общественного питания и сферы предоставления услуг», — заявил губернатор.

Ослабление антикоронавирусных мер вступает в силу с 28 декабря.

Вместе с тем Развожаев акцентировал внимание на том, что масочный режим продолжает действовать в закрытых общественных местах и транспорте.

Ранее сообщалось, что в Севастополе уровень коллективного иммунитета к коронавирусу превысил 90%.

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