«На проведение кампаний»: финансирование лоббирующей антиваксеров CitizenGo увеличилось с начала пандемии в два раза

Финансирование главной в России лобби-платформы против вакцинации — русскоязычной версии сайта для петиций и голосования CitizenGo — увеличилось с момента вспышки коронавирусной инфекции почти в два раза, выяснил RT. Если в 2019 году организация получила 175 млн рублей пожертвованиями, то в 2020-м эта сумма составила 341 млн. При этом 74% донатов — разовые значительные пожертвования неизвестных спонсоров. Как отмечают эксперты, их имена надёжно скрыты от широкой публики, чего не скажешь о тысячах пользователей, делящихся с CitizenGo своими ФИО, электронной почтой и даже платёжными данными — без всяких гарантий защиты конфиденциальной информации со стороны платформы.

Единственный источник финансирования платформы CitizenGo, которая действует в 50 странах мира и которую эксперты связывают с организациями ультраправого толка, — пожертвования, говорится на сайте организации.

«Деятельность CitizenGо целиком финансируется за счёт небольших пожертвований через интернет, которые совершают тысячи граждан по всему миру, — сказано в заявлении. — CitizenGо ни при каких условиях не принимает финансовую поддержку от государственных структур или коммерческих компаний. Вы не найдёте на нашем сайте коммерческой рекламы».

Свойство пропорции

Согласно опубликованной финансовой отчётности, на счета лоббистской площадки в 2020 году поступило свыше 341 млн рублей. Примечательно, что 142 млн рублей было потрачено «на проведение кампаний» (что составило свыше 86% расходов организации).

Что это были за кампании, не уточняется. Однако интерес представляет соотношение регулярных и разовых пожертвований. Так, взносы жертвователей, которые регулярно (как правило, ежемесячно) переводят деньги CitizenGo, составили в 2020 году 88,6 млн рублей — 26% от общего числа пожертвований. Остальные 74% (252,7 млн рублей) — это разовые платежи неизвестных сторонников площадки.

Подобное соотношение разовых и регулярных пожертвований напоминает принцип пополнения биткоин-кошелька Фонда борьбы с коррупцией* Алексея Навального, считает специалист Фонда развития современной дипломатии Мовсес Газарян. То есть постоянные подписчики и дарители жертвуют в разы меньше, чем неизвестные спонсоры, которые разово переводят значительные суммы.

Ранее RT писал, что ФБК Навального только на 22% финансировался из пожертвований сочувствующих граждан. Остальные 78% в период с 2017 по 2020 год вносили сами сотрудники фонда и бизнесмены из-за рубежа.

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Однако CitizenGo не публикует никакой информации о своих крупных спонсорах.

Примечательно, что в период пандемии ежегодные доходы организации увеличились почти вдвое. В 2018 году общая сумма донатов составила 178 млн рублей, в 2019-м — 175 млн, а в 2020-м — 341 млн рублей.

Алгоритм продвижения

На русскоязычной версии сайта CitizenGo можно сделать пожертвование на любую сумму (но не менее 100 рублей) с банковской карты — при помощи Mastercard, Visa или PayPal. При этом платформа соберёт о дарителе максимум информации.

Перед пожертвованием необходимо ввести не только номер карты, но и другие личные данные: ФИО, адрес проживания, индекс, электронную почту. Как защищена эта информация и как будет использоваться в дальнейшем, неизвестно.

Алгоритм подписания любой петиции на CitizenGo схож с алгоритмом голосования на Change.org, только на почту не приходит подтверждение, что ваш голос учтён. Насколько корректно работает счётчик подписантов, проверить стороннему пользователю невозможно. Также механизм голосования не защищён от спам-атак и накрутки.

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Любой пользователь может продвигать вверх любую петицию неограниченное число раз. Сделать это можно с одного почтового адреса.

При повторной попытке голосования сайт идентифицирует пользователя по введённому почтовому адресу, даже обращается к нему по имени, но не блокирует возможность оставить свой голос повторно.

В подобных ситуациях счётчик голосов не защищён от накрутки. При помощи самого обычного анонимайзера можно вбрасывать голоса с нескольких аккаунтов, писал ранее RT.

Исходные данные

В предыдущем расследовании об антивакцинном лобби говорилось, что в августе 2021 года сайт WikiLeaks опубликовал более 17 тыс. документов о деятельности CitizenGo и связанной с ней ультраправой испанской организации HazteOir.

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Среди них особый интерес представляет финансовая отчётность. Так, согласно отчёту представительства CitizenGo в США за 2015 год, американский филиал получил $100 тыс. Но в 2016 году организация рассчитывала заработать $200 тыс., а в 2017-м — $300 тыс.

Примечательно, что испанская компания, которая занимается сбором личных данных и активно заявляет о своих политических и социально-экономических взглядах, не подпала под закон о регистрации иностранных агентов (FARA) — её нет в американском списке иноагентов.

При этом HazteOir и CitizenGo связывают с «секретной боевой мексиканской группировкой» El Yunque, а также с Центром семьи, религии и общества Ховарда (США).

Этот союз получил название «Всемирный конгресс семей» (WCF). Основной целью этой организации называли «влияние на политику под прикрытием семейных ценностей».

Мировую известность HazteOir приобрела после ряда скандальных правозащитных акций, направленных против феминизма. В 2019 году она провела так называемую автобусную кампанию с целью отмены закона «О гендерном насилии». В течение недели города Испании объезжал автобус с портретом Адольфа Гитлера и лозунгом против феминизма. После этого МВД Испании аннулировало декларацию HazteOir о статусе общественно полезной организации и лишила её государственных субсидий.

Но впервые автобусы HazteOir на улицах Испании появились в 2017 году, когда общественники начали пропагандистскую кампанию против трансгендерного сообщества. А о том, что основатель CitizenGo и HazteOir Игнасио Арсуаги заигрывает с мексиканскими экстремистами El Yunque, стало известно ещё в 2003 году из расследования мексиканского политического журналиста Альваро Дельгадо.

HazteOir пыталась оспорить свою связь с El Yunque и подала иск в мадридский суд, но дело было проиграно. Впоследствии представители HazteOir в суде требовали от корпорации Google удалить все ссылки, в которых упоминается связь организации c фашистами из El Yunque. Но и этот суд был проигран.

* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019. Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.