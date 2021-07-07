«Прекрасная Россия бу-бу-бу»: антиваксеры vs прививочники| как продают и покупают QR-коды| что «Бесит» Артемия Лебедева

Короткая ссылка
RT
В прямом эфире обсудим всё, что происходит по теме вакцинации. Кто покупает QR-коды и зачем? Мы провели расследование о поддельных кодах и сертификатах. Также поговорим с антиваксерами и узнаем причины отказа от вакцин. Покажем врачей, которые отговаривают от прививок! Две премьеры! Артемий Лебедев расскажет, что его «Бесит». «Укол зонтиком» от Виталия Серуканова получит бывший сторонник Навального Александр Ларенков.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить