«Прекрасная Россия бу-бу-бу»: антиваксеры vs прививочники| как продают и покупают QR-коды| что «Бесит» Артемия Лебедева

В прямом эфире обсудим всё, что происходит по теме вакцинации. Кто покупает QR-коды и зачем? Мы провели расследование о поддельных кодах и сертификатах. Также поговорим с антиваксерами и узнаем причины отказа от вакцин. Покажем врачей, которые отговаривают от прививок! Две премьеры! Артемий Лебедев расскажет, что его «Бесит». «Укол зонтиком» от Виталия Серуканова получит бывший сторонник Навального Александр Ларенков.