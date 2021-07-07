Дизайнер и блогер Артемий Лебедев будет вести рубрику «Бесит» в новом сезоне стрима RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу».

Начало стрима, в рамках которого пройдёт часовой марафон про вакцинацию, в среду, 7 июля, в 21:00.

В эфире — врачи и вирусологи, противники и сторонники вакцинации.

Также в ходе стрима будет показано расследование RT о поддельных QR-кодах.