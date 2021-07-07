Артемий Лебедев будет вести рубрику «Бесит» в новом сезоне стрима RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу»
Дизайнер и блогер Артемий Лебедев будет вести рубрику «Бесит» в новом сезоне стрима RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу».
Начало стрима, в рамках которого пройдёт часовой марафон про вакцинацию, в среду, 7 июля, в 21:00.
В эфире — врачи и вирусологи, противники и сторонники вакцинации.
Также в ходе стрима будет показано расследование RT о поддельных QR-кодах.
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