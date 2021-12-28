В Крыму приостановили до 20 января требование о QR-кодах в общественных местах

В Крыму приостановили до 20 января действие требования о предъявлении QR-кодов для посещения общественных мест.

Как передаёт «Крыминформ», соответствующие поправки внесены в указ главы республики.

В Крыму QR-коды в период до 20 января не придётся предъявлять для посещения заведений общественного питания, SPA-салонов, фуд-кортов, парикмахерских, саун, бассейнов, театров и кинотеатров.

Ранее «Крыминформ» со ссылкой на региональный Минздрав сообщал, что в Крыму вакцинацию от COVID-19 прошли более 905 тысяч человек.

23 декабря сообщалось, что в Крыму было принято решение об отмене системы QR-кодов в торговых центрах до 20 января.