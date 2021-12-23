В Крыму отменили систему QR-кодов в торговых центрах до 20 января

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Глава Республики Крым Сергей Аксёнов подписал указ, который отменяет систему QR-кодов в торговых центрах региона до 20 января.
В Крыму отменили систему QR-кодов в торговых центрах до 20 января
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Крыминформ».

Соответствующие поправки внесены в указ главы республики о введении в Крыму режима повышенной готовности из-за коронавируса. 

Кроме того, были смягчены правила проведения новогодних утренников в школах и детских садах Крыма: теперь родители смогут их посетить, но при наличии QR-кода о перенесённом заболевании или вакцинации от коронавирусной инфекции.

Указ вступает в силу с момента его подписания.

Ранее сообщалось, что власти Ульяновской области смягчили ограничительные меры для общепита и кинотеатров на период новогодних праздников.

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