В Крыму отменили систему QR-кодов в торговых центрах до 20 января
- РИА Новости
Об этом сообщает «Крыминформ».
Соответствующие поправки внесены в указ главы республики о введении в Крыму режима повышенной готовности из-за коронавируса.
Кроме того, были смягчены правила проведения новогодних утренников в школах и детских садах Крыма: теперь родители смогут их посетить, но при наличии QR-кода о перенесённом заболевании или вакцинации от коронавирусной инфекции.
Указ вступает в силу с момента его подписания.
Ранее сообщалось, что власти Ульяновской области смягчили ограничительные меры для общепита и кинотеатров на период новогодних праздников.