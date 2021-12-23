В Ульяновской области смягчили ограничительные меры из-за коронавируса

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Власти Ульяновской области смягчили ограничительные меры для общепита и кинотеатров на период праздников, следует из сообщения пресс-службы регионального правительства.
В Ульяновской области смягчили ограничительные меры из-за коронавируса
  • Reuters

«С 24 декабря по 14 января в Ульяновской области смягчат ограничительные меры. Снимаются ограничения по времени работы в заведениях общепита и кинотеатрах», — говорится в тексте заявления.

Вместе с этим правила по допуску посетителей и соблюдение всех мер безопасности останутся в силе.

Кроме того, в указанный период граждане смогут посещать без предъявления сертификатов о вакцинации торговые центры в любые дни недели с 08:00 до 17:00. 

Ранее в пресс-службе администрации Санкт-Петербурга рассказали о новых правилах заполняемости для кинотеатров и концертных залов в городе с 30 января.

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