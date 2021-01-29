Кинотеатры и концертные залы Петербурга разрешили заполнять до 50%
- РИА Новости
«Предельная заполняемость залов в кинотеатрах, цирке, на концертах увеличивается до 50%», — говорится в сообщении.
Кроме того, разрешается вернуться к работе океанариумам, зоопаркам и аквапаркам при соблюдении установленных ограничений на число посетителей.
В торговых центрах могут возобновить деятельность музеи, выставки, театры и ледовые катки.
Допуск зрителей на спортивные и физкультурные мероприятия решено увеличить до 50% от заполняемости места проведения, но не более 15 тыс. человек.
При этом до 15 мая продлён запрет на посещение театров и цирка организованными группами детей до 16 лет.
С 30 января в Петербурге также снимаются ограничения на ночную работу общепита.
Театрам Петербурга разрешено заполнять залы наполовину с 16 января.