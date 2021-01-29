Кинотеатры и концертные залы Петербурга разрешили заполнять до 50%

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Кинотеатры и концертные залы Санкт-Петербурга с 30 января разрешено заполнять до 50%, сообщили в пресс-службе городской администрации.
Кинотеатры и концертные залы Петербурга разрешили заполнять до 50%
  • РИА Новости

«Предельная заполняемость залов в кинотеатрах, цирке, на концертах увеличивается до 50%», — говорится в сообщении.

Кроме того, разрешается вернуться к работе океанариумам, зоопаркам и аквапаркам при соблюдении установленных ограничений на число посетителей.

В торговых центрах могут возобновить деятельность музеи, выставки, театры и ледовые катки.

Допуск зрителей на спортивные и физкультурные мероприятия решено увеличить до 50% от заполняемости места проведения, но не более 15 тыс. человек.

При этом до 15 мая продлён запрет на посещение театров и цирка организованными группами детей до 16 лет.

С 30 января в Петербурге также снимаются ограничения на ночную работу общепита.

Театрам Петербурга разрешено заполнять залы наполовину с 16 января.

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