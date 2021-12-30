«За счёт своевременной вакцинации»: оперштаб поручил регионам РФ обеспечить уровень коллективного иммунитета к COVID-19

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Роман Шимаев
По итогам последнего в 2021 году заседания правительственного оперштаба по борьбе с распространением коронавируса подготовлен ряд поручений. В частности, главам субъектов РФ предписано создать условия для достижения необходимых показателей коллективного иммунитета посредством вакцинации и ревакцинации. В правительстве также призвали регионы обеспечить готовность медучреждений к работе в условиях возможного увеличения числа больных COVID-19. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, уровень коллективного иммунитета по стране достиг 61,8%, а в некоторых регионах уже превысил 80%.
«За счёт своевременной вакцинации»: оперштаб поручил регионам РФ обеспечить уровень коллективного иммунитета к COVID-19
  • Legion-Media
  • © EVGENY NEKRASOV

Главам субъектов Российской Федерации поручено взять под личный контроль и обеспечить достижение необходимого уровня коллективного иммунитета к COVID-19. Это одна из задач, поставленных по итогам заключительного в 2021 году заседания оперштаба по борьбе с распространением коронавируса. В ходе встречи с докладами выступили вице-премьер Татьяна Голикова, глава Роспотребнадзора Анна Попова и министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Высшим должностным лицам регионов под личный контроль обеспечить... достижение установленных показателей уровня коллективного иммунитета против новой коронавирусной инфекции и его поддержание за счёт проведения своевременной вакцинации переболевших и повторной вакцинации иммунизированных», — говорится в списке поручений.

Также в четверг, 30 декабря, Татьяна Голикова сообщила, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России за неделю вырос на 1,4% и достиг 61,8%. По её словам, среди лидеров по этому показателю Севастополь (90,2%), Санкт-Петербург (80,9%), Чукотка (80,7%) и Карелия (80,4%).

Приближаются к 80%-ной отметке Республика Тыва (78,1%) и Московская область (77,2%). Коллективный иммунитет на уровне 72% и выше показывают Белгородская, Калининградская, Липецкая, Мурманская, Орловская области и Республика Хакасия. В Москве — 71,4%. Как уточнила Голикова, по состоянию на 30 декабря полностью вакцинированы более 74,5 млн россиян, первый компонент прививки получили около 78,7 млн человек.

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По итогам совещания оперштаба главам регионов также поставлена задача принять дополнительные меры, направленные на предотвращение распространения COVID-19 и снижение заболеваемости, усилить контроль за лицами, которые возвращаются в Россию из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

Руководителям субъектов РФ также предписано обеспечить готовность медицинских организаций к работе в условиях возможного увеличения числа больных коронавирусом. В частности, следует сформировать резерв коечного фонда для лечения пациентов с COVID-19, повысить качество и доступность медпомощи для заболевших коронавирусом, «обратив особое внимание на сроки диагностики и начало лечения инфекции», чтобы предотвратить тяжёлые случаи заболевания.

В ходе заседания глава Минздрава заявил, что опыт других государств, столкнувшихся с распространением штамма «омикрон», показывает: инфицированные этим вариантом вируса меньше времени проводят в стационаре, однако за счёт быстрого течения болезни и большого количества пациентов нагрузка на медицинскую систему лавинообразно возрастает.

В связи с этим Мурашко подчеркнул, что на протяжении праздничных дней нужно активно продолжать процесс вакцинации и особенно ревакцинации от COVID-19. «Вакцинация является эффективной защитой как против штамма «дельта», так и против штамма «омикрон». Запасов вакцины в регионах достаточно», — сказал министр.

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В свою очередь, глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что «омикрон» в несколько раз заразнее других штаммов SARS-CoV-2.

«Передача «омикрона» идёт гораздо быстрее... сокращается инкубационный период: максимальный остаётся 14 дней, но первые клинические признаки проявляются уже на третий-пятый день», — пояснила Попова.

Вместе с тем она также подчеркнула, что российские препараты эффективны для формирования защиты против нового штамма, поэтому важно поддерживать высокий уровень вакцинации и ревакцинации.

Ранее Попова рассказала, что в России выявлено уже 103 случая инфицирования «омикроном», все очаги локализованы. При этом она высказала мнение, что распространение нового штамма в России неизбежно из-за количества контактов.

Эффективность «Спутника»

30 декабря Владимир Путин провёл встречу с руководителем Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым, который заявил, что «Спутник V» показывает результаты «как лучшая вакцина в мире». По его словам, недавно опубликованные в Венгрии данные показывают, что люди, привитые отечественным препаратом, в 130 раз лучше защищены от летальных исходов при COVID-19, чем невакцинированные. Этот показатель «в разы лучше», чем у других исследованных вакцин.

Он добавил, что как «Спутник V», так и «Спутник Лайт» хорошо проявляют себя при использовании в качестве бустерной инъекции для других препаратов, в частности, повышая эффективность американских РНК-вакцин, имеющих короткое время действия.

«Также очень важно, что, по последним данным, «Спутник» хорошо работает с «омикроном» и падает по эффективности гораздо меньше, чем иностранные вакцины, а «Спутник Лайт» резко повышает эту защиту, поэтому действительно мы считаем, что «Спутник» — это в том числе самая эффективная в мире вакцина для борьбы с «омикроном», — пояснил глава РФПИ.

  • Владимир Путин и Кирилл Дмитриев
  • kremlin.ru

Статистика по COVID-19

В России за минувшие сутки было выявлено 21 073 новых случая заболевания коронавирусом, при этом полностью выздоровели 43 004 человека, 926 пациентов скончались. Максимальное число новых случаев зафиксировано в Москве (2661), Санкт-Петербурге (1532) и Московской области (977).

Общее число зарегистрированных в стране эпизодов COVID-19 достигло 10 479 344. С начала пандемии в России вылечились 9 423 227 человек, умерли 307 948 пациентов.

Также 30 декабря стало известно, что Минздрав выдал регистрационное удостоверение препарату «КОВИД-глобулин», созданному на основе плазмы крови людей, перенёсших коронавирус. Его эффективность, безопасность и способность нейтрализовывать коронавирус была подтверждена в ходе клинических испытаний, сообщили в пресс-службе госкорпорации «Ростех».

Отмечается, что у семи из десяти пациентов, получавших «КОВИД-глобулин» в составе комплексной терапии, снижался риск перехода болезни в более тяжёлую форму. Наибольшую эффективность препарат показал при использовании на ранних стадиях заболевания.

«Первый в мире препарат специфического антиковидного иммуноглобулина успешно прошёл две заключительные фазы клинических исследований, доказав свою безопасность и эффективность. Разработка компании «Нацимбио» значительно расширяет возможности российских медиков в борьбе с COVID-19. Теперь в их арсенале есть обе возможные формы иммунизации от коронавируса: активная — вакцина и пассивная — иммуноглобулин», — заявил гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов.

  • © rostec.ru

Вопрос продления школьных каникул

На фоне ситуации с распространением коронавируса в пресс-службе Министерства просвещения сообщили, что ведомство не планирует изменять сроки новогодних каникул. Там отметили, что в российских школах не зафиксировано острых вспышек заболевания COVID-19, требующих принятия мер на федеральном уровне.

«Конкретные решения по каникулярному времени принимаются регионами самостоятельно, исходя из эпидемиологической ситуации на местах. При этом министерство находится в постоянном контакте и продолжит контроль и совместную работу с регионами, с органами здравоохранения и с депутатским корпусом», — приводит ТАСС текст сообщения.

Накануне первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила продлить новогодние каникулы в школах до 16 января, чтобы не допустить нарушения образовательного процесса. 24 декабря глава Минпросвещения Сергей Кравцов отмечал, что продление сроков новогодних каникул не обсуждается, но призвал учителей и школьников соблюдать рекомендации Роспотребнадзора в период праздников, чтобы не допустить ухудшения эпидситуации.

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