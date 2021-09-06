В ФМБА сообщили о первой стадии клинических исследований «Ковид-глобулина»
- РИА Новости
«Сейчас проходит первую стадию клинических исследований препарат, который создан на площадке иммунобиологической компании «Нацимбио» госкорпорации «Ростех» — специфический антиковидный иммуноглобулин», — сказала в интервью ТАСС начальник управления медицинского обеспечения конверсионных и экстремальных работ и службы крови ФМБА Ольга Эйхлер на полях Восточного экономического форума.
В июле Федеральное медико-биологическое агентство разработало и зарегистрировало новую тест-систему для обнаружения наиболее актуальных штаммов коронавируса.
Отмечается, что уникальный набор реагентов «АмплиТест SARS-CoV-2 VOC v.2» был разработан учёными Центра стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровья ФМБА для выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2 генетических линий «альфа», «бета», «гамма» и «дельта» на основе определения характерных для них мутаций в S-белке вируса методом полимеразной цепной реакции.
Набор был зарегистрирован 21 июля, он внедрён в производство и готов к серийному выпуску.
Ранее ФМБА приступило к клиническим исследованиям своей вакцины от коронавируса.