В ФМБА сообщили о первой стадии клинических исследований «Ковид-глобулина»

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Первый в мире зарегистрированный специфический иммуноглобулин против COVID-19 — препарат «Ковид-глобулин» — проходит первую стадию клинических исследований.
В ФМБА сообщили о первой стадии клинических исследований «Ковид-глобулина»
  • РИА Новости

«Сейчас проходит первую стадию клинических исследований препарат, который создан на площадке иммунобиологической компании «Нацимбио» госкорпорации «Ростех» — специфический антиковидный иммуноглобулин», — сказала в интервью ТАСС начальник управления медицинского обеспечения конверсионных и экстремальных работ и службы крови ФМБА Ольга Эйхлер на полях Восточного экономического форума.

В июле Федеральное медико-биологическое агентство разработало и зарегистрировало новую тест-систему для обнаружения наиболее актуальных штаммов коронавируса.

Отмечается, что уникальный набор реагентов «АмплиТест SARS-CoV-2 VOC v.2» был разработан учёными Центра стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровья ФМБА для выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2 генетических линий «альфа», «бета», «гамма» и «дельта» на основе определения характерных для них мутаций в S-белке вируса методом полимеразной цепной реакции.

Набор был зарегистрирован 21 июля, он внедрён в производство и готов к серийному выпуску.
Ранее ФМБА приступило к клиническим исследованиям своей вакцины от коронавируса.

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