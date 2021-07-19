ФМБА начало клинические исследования своей вакцины от COVID-19

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Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) приступило к клиническим исследованиям своей вакцины от коронавируса, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ФМБА.
ФМБА начало клинические исследования своей вакцины от COVID-19
  • © Евгений Одиноков
  • РИА Новости

Там рассказали, что получили официальное разрешение Минздрава на проведение клинических исследований I и II фазы субъединичной рекобинантной вакцины для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2. Они будут проводиться с 19 июля.

Доклинические исследования препарата успешно завершились в июне и доказали его безопасность, иммуногенность и протективность, отметили в пресс-службе.

Вакцина нацелена на развитие клеточного иммунитета. Она использует в качестве мишени консервативные белки вируса, наименее подверженные мутациям.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил провести инвентаризацию объёмов вакцин от COVID-19.

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