ФМБА начало клинические исследования своей вакцины от COVID-19
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- РИА Новости
Там рассказали, что получили официальное разрешение Минздрава на проведение клинических исследований I и II фазы субъединичной рекобинантной вакцины для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2. Они будут проводиться с 19 июля.
Доклинические исследования препарата успешно завершились в июне и доказали его безопасность, иммуногенность и протективность, отметили в пресс-службе.
Вакцина нацелена на развитие клеточного иммунитета. Она использует в качестве мишени консервативные белки вируса, наименее подверженные мутациям.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил провести инвентаризацию объёмов вакцин от COVID-19.