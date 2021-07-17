«Спрогнозировать потребность и сформировать резерв»: Мишустин поручил провести инвентаризацию объёмов вакцин от COVID-19

Глава правительства Михаил Мишустин поручил провести инвентаризацию объёмов вакцин от коронавируса. Отмечается, что на фоне повышенного спроса на прививки в некоторых регионах наблюдались задержки доставки препаратов. Минпромторгу и Минздраву поручено спрогнозировать потребность и сформировать необходимый резерв. Между тем в Минздраве рассказали, что в пиковые дни прививки от коронавируса в России делают до 1 млн человек.

Глава правительства Михаил Мишустин поручил провести инвентаризацию объёмов вакцин от коронавируса. Соответствующая задача поставлена перед Минпромторгом и Минздравом.

«На фоне повышенного спроса отмечались некоторые задержки в доставке вакцин в регионы. Чтобы в будущем не допускать таких ситуаций, Минпромторгу и Минздраву поручено провести инвентаризацию объёмов вакцин, чтобы актуализировать информацию об остатках, спрогнозировать потребность и сформировать резерв», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства.

Также в заявлении говорится, что для дальнейшего прогнозирования ситуации с коронавирусной инфекцией необходимо оперативно получать данные о тестах на COVID-19, однако ряд коммерческих лабораторий не передают государству данные о проведённых тестах в полном объёме.

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«В результате Роспотребнадзор не видит полной эпидемиологической картины. Чтобы решить эту проблему, потребуется внести изменения в постановление правительства о временных правилах учёта информации для предотвращения распространения коронавируса», — говорится в сообщении.

Возможность издания такого проекта поручено рассмотреть Минздраву и Минцифры.

Темпы вакцинации в России

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что в пиковые дни в России прививки делают до 1 млн человек в сутки.

«Каждую неделю видим прирост. Вот сейчас мы видим этот прирост ещё в два раза. Темпы вакцинации сегодня в пиковые дни доходят до 1 млн человек в сутки», — сказал он в эфире канала «Россия 1».

По словам Мурашко, со следующей недели в регионы поступит вакцина «Спутник Лайт». Говоря о повторной вакцинации, министр отметил, что методическими рекомендациями эта процедура предусмотрена для любой из одобренных в России вакцин.

«Последние исследования показывают, что «Спутник Лайт» эффективно работает. Можно будет провакцинироваться им», — пояснил глава Минздрава.

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Данные о заболеваемости

За прошедшие сутки в России выявлено 25 116 новых случаев коронавирусной инфекции. В то же время полностью выздоровели 21 437 человек, 787 скончались от осложнений, развившихся на фоне COVID-19, и сопутствующих заболеваний.

За всё время наблюдений в РФ выявлено 5 933 115 случаев коронавирусной инфекции. Зафиксировано 147 655 летальных исходов, выздоровели 5 322 345 человек.

По данным Роспотребнадзора, за период с начала пандемии выполнено свыше 158,5 млн лабораторных тестов на коронавирус, в том числе 598 тыс. — за последние сутки.

В Москве за сутки выявлен 4561 новый случай коронавирусной инфекции. Как сообщает столичный оперштаб, за 24 часа госпитализированы 1514 человек, скончались 102 пациента. На ИВЛ находятся 588 человек.

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что высокий темп вакцинации и действующие в столице меры позволили стабилизировать ситуацию с распространением коронавирусной инфекции.

По её словам, Москве удалось пройти пиковые значения, количество ежедневных госпитализаций остаётся стабильным.

«В связи с этим к плановому оказанию медицинской помощи возвращаются 11 городских стационаров и одна федеральная клиника, временно перепрофилированные для оказания помощи пациентам с COVID-19. К плановому режиму вернулись также семь поликлиник, ранее работавшие как КТ-центры», — цитирует ТАСС Ракову.

Так, к плановой работе возвращаются городские клинические больницы №31, №51, №17, №29 имени Н.Э. Баумана, ГКБ имени В.В. Виноградова, ГКБ №24 (основная территория), ГВВ №3, ГКБ имени Ф.И. Иноземцева (основная территория), ГКБ имени Е.О. Мухина, Детская инфекционная больница №6, два корпуса больницы Первого МГМУ имени И.М. Сеченова и федеральный научно-клинический центр ФМБА.

Кроме того, в ряде госпиталей резервируется более 1 тыс. коек для размещения пациентов с коронавирусной инфекцией в случае необходимости. Помимо этого, в столице остаётся 28 КТ-центров для диагностики COVID-19.

Как подчеркнули в мэрии, для сохранения тренда на снижение заболеваемости необходимо поддержание высокого темпа массовой вакцинации.

Для этой цели в столице работают около 300 центров вакцинации, развёрнутых как на базе клиник, так и в торговых центрах и центрах госуслуг «Мои документы».