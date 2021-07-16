Эксперт: увеличение числа пунктов вакцинации от COVID-19 позволило избежать очередей в Москве
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«Своевременное и эффективное расширение мощностей вакцинации в целом позволило избежать очередей и не создало временных неудобств для москвичей», — цитирует агентство городских новостей «Москва» Салихова.
Он отметил, что на данный момент мощности всех пунктов вакцинации в Москве составляют 124 тыс. человек в сутки.
По его словам, со второй половины июля темпы вакцинации в столице резко ускорились.
Ранее стало известно, что полный курс вакцинации от коронавируса прошли более 2 млн жителей Москвы.