Попова: в России предпринимаются все меры для купирования ситуации с COVID-19

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в России предпринимаются все меры для купирования ситуации с коронавирусом.
Попова: в России предпринимаются все меры для купирования ситуации с COVID-19
  • РИА Новости

«На сегодняшний день в Российской Федерации предпринимаются все меры для того, чтобы ситуацию (с коронавирусом. — RT) купировать, но учитывая, что ситуация в разных районах разная, набор этих мер в разных регионах и в разных муниципалитетах... разный», — приводит РИА Новости её слова на выступлении в Центральной избирательной комиссии.

Ранее сообщалось, что в России за сутки зарегистрировали 25 704 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Врач Тимур Пестерев в беседе с ФАН дал советы по вакцинации от COVID-19.

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