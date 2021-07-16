Попова: в России предпринимаются все меры для купирования ситуации с COVID-19

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в России предпринимаются все меры для купирования ситуации с коронавирусом.

«На сегодняшний день в Российской Федерации предпринимаются все меры для того, чтобы ситуацию (с коронавирусом. — RT) купировать, но учитывая, что ситуация в разных районах разная, набор этих мер в разных регионах и в разных муниципалитетах... разный», — приводит РИА Новости её слова на выступлении в Центральной избирательной комиссии.

Ранее сообщалось, что в России за сутки зарегистрировали 25 704 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Врач Тимур Пестерев в беседе с ФАН дал советы по вакцинации от COVID-19.