За сутки в России выявили 25 704 случая инфицирования коронавирусом

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В России за сутки зарегистрировали 25 704 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Всего за время пандемии в стране выявили 5 907 999 пациентов с COVID-19. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Всего в стране от COVID-19 вылечились 5 300 908 пациентов. За сутки выздоровели 21 932 человека. Накануне были выписаны после выздоровления 21 493 пациента.

15 июля в России зарегистрировали 25 293 случая коронавируса.

Ранее гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что ситуация с пандемией в мире ухудшается.

Как сообщала НСН, депутат Госдумы, академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал россиян сделать прививку от коронавируса.

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