За сутки в России выявили 25 704 случая инфицирования коронавирусом
Всего в стране от COVID-19 вылечились 5 300 908 пациентов. За сутки выздоровели 21 932 человека. Накануне были выписаны после выздоровления 21 493 пациента.
15 июля в России зарегистрировали 25 293 случая коронавируса.
Ранее гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что ситуация с пандемией в мире ухудшается.
Как сообщала НСН, депутат Госдумы, академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал россиян сделать прививку от коронавируса.