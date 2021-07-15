За сутки в России выявили 25 293 случая инфицирования коронавирусом

Короткая ссылка
В России за сутки зарегистрировали 25 293 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Всего за время пандемии в стране выявили 5 882 295 пациентов с COVID-19. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
За сутки в России выявили 25 293 случая инфицирования коронавирусом
  • © РИА Новости / Алексей Майшев

Также за прошедшие 24 часа в России от коронавируса скончался 791 человек. Накануне число жертв COVID-19 составляло 786. В общей сложности с начала пандемии от коронавирусной инфекции скончались 146 069 человек.

Всего в стране от COVID-19 вылечились 5 278 976 пациентов. За сутки выздоровели 21 493 человека. Накануне были выписаны после выздоровления 21 269 пациентов.

14 июля в России зарегистрировали 23 827 случаев коронавируса.

Ранее гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что ситуация с пандемией в мире ухудшается.

Как сообщала НСН, депутат Госдумы, академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал россиян сделать прививку от коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить