За сутки в России выявили 25 293 случая инфицирования коронавирусом
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Также за прошедшие 24 часа в России от коронавируса скончался 791 человек. Накануне число жертв COVID-19 составляло 786. В общей сложности с начала пандемии от коронавирусной инфекции скончались 146 069 человек.
Всего в стране от COVID-19 вылечились 5 278 976 пациентов. За сутки выздоровели 21 493 человека. Накануне были выписаны после выздоровления 21 269 пациентов.
14 июля в России зарегистрировали 23 827 случаев коронавируса.
Ранее гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что ситуация с пандемией в мире ухудшается.
Как сообщала НСН, депутат Госдумы, академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал россиян сделать прививку от коронавируса.