Глава ВОЗ сообщил об ухудшении ситуации с коронавирусом в мире

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус на брифинге заявил, что ситуация, связанная с пандемией коронавирусной инфекции, ухудшается.

«Мы сталкиваемся с ухудшением чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, что ещё больше ставит под угрозу жизни людей, средства к существованию и прочное глобальное восстановление», — цитирует его ТАСС.

Он добавил, что ситуация «определённо хуже» там, где мало вакцины от коронавируса.

Также Гебрейесус заявил, что пандемия пока «не закончилась нигде».

Ранее глава ВОЗ заявлял, что пандемия коронавируса находится на очень опасной стадии, несмотря на достигнутый прогресс в борьбе с заболеванием.

Врач Тимур Пестерев в беседе с ФАН дал советы по вакцинации от COVID-19.