Учёные заявили о выявлении «суперантитела» против коронавируса

Группа американских исследователей под руководством биохимика из Центра исследования рака в Сиэтле Тайлера Старра заявила о выявлении антитела, которое может бороться не только с разными вариантами SARS-CoV-2, но и с другими коронавирусами.

Статья опубликована в журнале Nature.

В рамках исследования были изучены 12 антител, которые появляются у людей, заболевших SARS-CoV-2 либо SARS-CoV, передаёт РИА Новости.

Также учёные сформировали список из тысяч мутаций в доменах различных вариантов COVID-19 и иных инфекций из группы сарбековирусов.

В ходе опытов с хомяками было установлено, что одно из антител (S2H97) прикреплялось к доменам всех подобных патогенов и могло нейтрализовать их в живых клетках.

Ранее главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России, руководитель Федерального консультационного центра по вакцинации Оксана Драпкина заявила, что антитела у человека начинают вырабатываться спустя неделю после получения первой прививки от COVID-19.

Врач Тимур Пестерев в беседе с ФАН дал советы по вакцинации от COVID-19.