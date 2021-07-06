Терапевт Минздрава назвала сроки выработки антител после прививки

Выработка антител начинается лишь через семь дней после получения первой дозы вакцины от коронавирусной инфекции.

Об этом заявила главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России, руководитель Федерального консультационного центра по вакцинации Оксана Драпкина.

«Антитела начинают вырабатываться только через семь дней», — приводит её слова РИА Новости.

По словам Драпкиной, в первые семь дней нельзя отказываться от защитной маски и соблюдения социальной дистанции.

При этом она отметила, что полный иммунитет формируется через 42 дня после первой прививки. Специалист рекомендовала даже после этого не отказываться от средств защиты от коронавируса.

Также Драпкина заявила, что если после первой прививки у человека будет выявлено любое заболевание, то вторую прививку необходимо отложить на две-четыре недели.

В июне депутат Госдумы России Геннадий Онищенко в беседе с Nation News раскритиковал народные методы «лечения» коронавируса.