Собянин рассказал об улучшении ситуации с вакцинацией в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что работодатели в столице выполнили задачу по вакцинации сотрудников.

Собянин отметил, что власти Москвы видят результат в ситуации с вакцинацией. По его словам, за предыдущие шесть месяцев были вакцинированы «всего 1,7 млн москвичей», при этом «за последний месяц к ним прибавились ещё 2 млн».

«Можно сказать, что в большинстве своём благодаря вот такому ответственному отношению бизнеса, предприятий удалось выполнить задачу», — цитирует ТАСС Собянина.

Также Собянин заявил, что на многих предприятиях в таких сферах, как здравоохранение и образование, «показатель приближается к 70%».

По его словам, число госпитализаций больных с коронавирусом еженедельно снижается благодаря ограничительным мерам, массовой вакцинации, жёсткому выполнению санитарных требований.

Ранее управление Роспотребнадзора по Москве сообщило, что работодатели, которые не предоставили данные о вакцинации сотрудников на портал mos.ru, обязаны это сделать до 22 июля.