В Москве работодателям продлили срок подачи данных о вакцинации до 22 июля

Управление Роспотребнадзора по Москве сообщило, что работодатели, которые не предоставили данные о вакцинации сотрудников на портал mos.ru, обязаны это сделать до 22 июля.

Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что, согласно постановлению главного санитарного врача Москвы, работодатели в сфере торговли и услуг должны были отчитаться до 15 июля о вакцинации 60% сотрудников хотя бы одним компонентом вакцины. По данным Роспотребнадзора, большинство работодателей выполнили требование, но некоторые организаций так и не предоставили данные о вакцинации. Это не позволяет обеспечить контроль выполнения требований постановления.

«В связи с этим Управлением Роспотребнадзора по Москве в такие организации направлено официальное предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предусмотренной административной ответственности за нарушение требований санитарно-эпидемиологического законодательства», — заявили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве добавили, что работодатели, не предоставившие сведения об исполнении постановления на портал mos.ru, «обязаны сделать это до 22 июля 2021 года, дополнительно уведомив Управление Роспотребнадзора по Москве».

Ранее в столичном оперштабе сообщили, что в отношении всех работодателей будут вестись проверки соблюдения требований о вакцинации против COVID-19.