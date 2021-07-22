ФМБА зарегистрировало тест-систему для выявления штаммов коронавируса

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) разработало и зарегистрировало новую тест-систему для обнаружения наиболее актуальных штаммов коронавируса.

Об этом информирует пресс-служба агентства.

Отмечается, что уникальный набор реагентов «АмплиТест SARS-CoV-2 VOC v.2» был разработан учёными Центра стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровья ФМБА для выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2 генетических линий «альфа», «бета», «гамма» и «дельта» на основе определения характерных для них мутаций в S-белке вируса методом полимеразной цепной реакции.

Набор был зарегистрирован 21 июля, он внедрён в производство и готов к серийному выпуску.

Ранее ФМБА приступило к клиническим исследованиям своей вакцины от коронавируса.

По данным на 22 июля, в России за сутки зарегистрировали 24 471 случай заболевания коронавирусной инфекцией. Всего за время пандемии в стране выявили 6 054 711 пациентов с COVID-19.

Врач Тимур Пестерев в беседе с ФАН дал советы по вакцинации от COVID-19.