За сутки в России выявили 24 471 случай коронавируса
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- РИА Новости
Также за прошедшие 24 часа в России от коронавируса скончались 796 человек. Накануне число жертв COVID-19 составляло 783. В общей сложности с начала пандемии от коронавирусной инфекции скончался 151 501 человек.
Всего в стране от COVID-19 вылечились 5 427 457 пациентов. За сутки выздоровели 22 660 человек. Накануне были выписаны после выздоровления 22 584 пациента.
21 июля в России зарегистрировали 23 704 случая коронавируса.
Вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании президента Владимира Путина с членами правительства заявила, что ситуация с коронавирусом в стране остаётся напряжённой.
Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко на онлайн-брифинге НСН призвал россиян сделать прививку от COVID-19.