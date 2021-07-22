За сутки в России выявили 24 471 случай коронавируса

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В России за сутки зарегистрировали 24 471 случай заболевания коронавирусной инфекцией. Всего за время пандемии в стране выявили 6 054 711 пациентов с COVID-19. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
За сутки в России выявили 24 471 случай коронавируса
  • © Кирилл Шипицин
  • РИА Новости

Также за прошедшие 24 часа в России от коронавируса скончались 796 человек. Накануне число жертв COVID-19 составляло 783. В общей сложности с начала пандемии от коронавирусной инфекции скончался 151 501 человек.

Всего в стране от COVID-19 вылечились 5 427 457 пациентов. За сутки выздоровели 22 660 человек. Накануне были выписаны после выздоровления 22 584 пациента.

21 июля в России зарегистрировали 23 704 случая коронавируса.

Вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании президента Владимира Путина с членами правительства заявила, что ситуация с коронавирусом в стране остаётся напряжённой.

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко на онлайн-брифинге НСН призвал россиян сделать прививку от COVID-19.

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