За сутки выздоровели более 41 тысячи человек: в России выявили 24 703 новых случая COVID-19

За минувшие сутки в России было выявлено 24 703 новых случая заболевания коронавирусом, выздоровели 41 213 человек, скончались 998 пациентов. В Москве ситуация с COVID-19 стабильная и благоприятная, наблюдается снижение заболеваемости, сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова. Она также указала, что в городе не планируют вводить новые коронавирусные ограничения.

В России за минувшие сутки было выявлено 24 703 новых случая коронавирусной инфекции. За это время в стране полностью выздоровели 41 213 человек, 998 пациентов скончались.

Максимальное число новых случаев за прошедшие сутки было зафиксировано в Москве (2126), Санкт-Петербурге (2117) и Московской области (1270).

Общее число зарегистрированных в стране случаев COVID-19 достигло 10 343 353. С начала пандемии в России вылечились 9 180 379 человек, умерли 302 269 пациентов.

Последняя волна COVID-19, вызванная штаммом «дельта», оказалась одной из самых напряжённых с начала пандемии. Об этом заявил главный врач городской клинической больницы №15 имени Филатова Валерий Вечорко.

«Штамм «дельта» оказался крайне тяжёлым, сложным для заболевших — со стремительным развитием дыхательной недостаточности и обширным поражением лёгких в кратчайшие сроки. Как следствие, увеличение числа летальных исходов», — цитирует его РИА Новости.

В свою очередь, заммэра столицы Анастасия Ракова указала, что в настоящее время ситуация с COVID-19 в Москве стабильная и благоприятная. В этой связи нет необходимости устанавливать режим нерабочих дней, а также вводить новые коронавирусные ограничения.

«Уже примерно понятно, что дельта-штамм не сможет поднять волну заболеваемости аналогично той, что он поднимал осенью этого года или летом. Сформировалась иммунная прослойка, растёт количество вакцинированных, ревакцинированных, и мы видим, что город, в принципе, живёт полноценной жизнью с какими-то совершенно минимальными ограничениями, а заболеваемость падает», — приводит РИА Новости слова Раковой.

РИА Новости

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При этом иммунолог Николай Крючков в интервью радио Sputnik высказался о сроках ревакцинации в связи с распространением штамма «омикрон».

«С учётом того, что мы знаем о темпе распространения «омикрона» и его влиянии на организм, лучше всего повторно получить прививку во временном окне до четырёх месяцев. Я не представляю людей, у которых достаточный для защиты от «омикрона» уровень антител сохранится девять, десять или 12 месяцев», — отметил он.

Все привитые «Спутником V» имеют достаточный уровень антител к новому омикрон-штамму, отметил в интервью телеканалу «Россия 24» директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Все, кто «Спутником V» провакцинировался, все содержат необходимый, достаточный уровень защитных антител к штамму «омикрон», — подчеркнул Гинцбург.

При этом он указал, что предварительные данные свидетельствуют о том, что «омикрон» не является более опасным штаммом, чем «дельта». «Другое дело, что он более контагиозный. То есть он гораздо лучше распространяется в популяции», — сказал он.

Новогодние каникулы в школах продлевать не планируется

После завершения новогодних каникул обучение российских школьников будет происходить в очном формате, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. По его словам, дистанционный формат планируется использовать только «в исключительных случаях», учитывая эпидемиологическую ситуацию. Пока предпосылок к этому нет, отметил глава Минпросвещения.

«Но пока мы не видим ситуации, чтобы этот формат использовать или продлевать каникулы. Будем смотреть, как праздники будут идти, какая будет эпидемиологическая ситуация. Как уже сказал, пока идём в графике», — приводит ТАСС слова Кравцова.

При этом министр призвал учителей и школьников соблюдать рекомендации Роспотребнадзора в новогодние праздники, чтобы не допустить ухудшения эпидситуации.

Говоря о самих новогодних каникулах, Сергей Кравцов подчеркнул, что их продление не обсуждается, а уход на новогодний перерыв раньше установленного Минпросвещения срока (29 декабря — 9 января) определяется регионами самостоятельно: «Мы видим, что каникулы начинаются по графику в целом по стране».

Ранее власти Москвы рекомендовали столичным школам уйти на новогодние каникулы на два дня раньше, с 27 декабря.

«Здесь никак это не отражается на учебной программе и на содержании. Потому что конец года — это в основном повторение уже пройденного материала. В этом отношении опасений нет», — пояснил глава Минпросвещения.